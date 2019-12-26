Погода в Туле 27 декабря: снег, небольшой мороз и облачность

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 4 мм за сутки). Ночью и утром местами туман (видимость – 200-700 м).

Ветер восточный, северо-восточный, до семи метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.