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Погода в Туле 27 декабря: снег, небольшой мороз и облачность

Погода в Туле 27 декабря: снег, небольшой мороз и облачность

Синоптики обещают пониженное давление и умеренный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 4 мм за сутки). Ночью и утром местами туман (видимость – 200-700 м).

Ветер восточный, северо-восточный, до семи метров в  секунду. Температура воздуха ночью – от -5 до нуля, днём – от -3 до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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