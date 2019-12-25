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На сколько увеличится материнский капитал в 2020 году?
Фото: pixabay.com.

На сколько увеличится материнский капитал в 2020 году?

Об изменениях во время пресс-конференции рассказал заместитель управляющего отделением ПФР по Тульской области Олег Бурденков.

Размер материнского семейного капитала (МСК) в 2020 году будет проиндексирован и составит 466 617 рублей.

Также на 3% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.

Кроме того, со следующего года изменятся правила распоряжения средствами МСК на получение ежемесячной денежной выплаты. Ее размер в 2020 году составит 10 427 рублей.

Начиная с 2020 года право на такую выплату приобретут семьи, у которых доход на каждого члена семьи не будет превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения на одного члена семьи в регионе. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2020 году приравнен к МРОТ и равен 12 130 рублей.

Также будет увеличена продолжительность выплаты — со следующего года родители смогут ее получать, пока ребенку не исполнится три года (вместо полутора лет в 2019 году).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:00 0
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