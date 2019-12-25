Экзотариум приглашает туляков пообщаться с говорящими попугаями

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

Тульский экзотариум приготовил для туляков и гостей города кое-что необычное. С 27 декабря по 29 марта в новом здании зоопарка, в экспозиции «Под пологом тропического леса можно будет увидеть ярких и дружелюбных попугаев. Не только увидеть, но и поговорить с ними, покормить их, а также узнать много нового об этих тропических птицах, пообщавшись с ведущими российскими орнитологами.

В Тулу приехали 14 необыкновенных пернатых – какаду, ара, ара кинги, жако, лорикеты, благородные попугаи и амазоны. Они здороваются с посетителями и с удовольствием общаются на разных языках. Все эти необычные птицы из частной коллекции ученого, посвятившего жизнь наблюдениям за своими питомцами, их обучению и разведению.

Выставка откроется 27 декабря в здании экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова, подробности по телефонам: 8(910)999-00-07 и (4872)77-01-18, добавочный «2».

Стоимость посещения (оплачивается вместе с входным билетом в экзотариум): для взрослых (14 лет) – 150 рублей, для детей и льготников – 100 рублей.