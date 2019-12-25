новости
новости
Регистрация
В Туле начали переделывать площадь перед главпочтамтом
Фото: vk.com/tulazest

В Туле начали переделывать площадь перед главпочтамтом

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а в итоге общественное пространство превратилось в «антиобщественное».

На площади перед тульским Главпочтамтом стартовали работы по устранению недостатков, допущенных подрядчиком в ходе благоустройства по программе «Формирование современной городской среды». Фото, на котором рабочие разбирают свежеуложенную брусчатку, появилось в соцсетях.

Напомним, сдать объект должны были ещё 31 августа, но сдачу перенесли на 17 ноября, а сама приёмка состоялась 13 декабря. Туляки итог работ не оценили – реальная картина существенно отличалась от первоначального проекта.

Губернатор Алексей Дюмин назвал проведённые работы халтурой, поручил разобраться и привлечь виновных лиц к ответственности до конца года, а глава городской администрации Дмитрий Миляев отметил, что «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное».

20 декабря на месте побывала первый зампред правительства области Элеонора Шевченко, которая курирует строительство и ЖКХ. После осмотра она подтвердила, что площадь требует переделки.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
площадь у Главпочтамтаустранение недостатковблагоустройствообщественное пространство
Место
ТулаГлавпочтамт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экзотариум приглашает туляков пообщаться с говорящими попугаями
Экзотариум приглашает туляков пообщаться с говорящими попугаями
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается туман
Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается туман
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.