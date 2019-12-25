В Туле начали переделывать площадь перед главпочтамтом

Фото: vk.com/tulazest

Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а в итоге общественное пространство превратилось в «антиобщественное».

На площади перед тульским Главпочтамтом стартовали работы по устранению недостатков, допущенных подрядчиком в ходе благоустройства по программе «Формирование современной городской среды». Фото, на котором рабочие разбирают свежеуложенную брусчатку, появилось в соцсетях.

Напомним, сдать объект должны были ещё 31 августа, но сдачу перенесли на 17 ноября, а сама приёмка состоялась 13 декабря. Туляки итог работ не оценили – реальная картина существенно отличалась от первоначального проекта.

Губернатор Алексей Дюмин назвал проведённые работы халтурой, поручил разобраться и привлечь виновных лиц к ответственности до конца года, а глава городской администрации Дмитрий Миляев отметил, что «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное».

20 декабря на месте побывала первый зампред правительства области Элеонора Шевченко, которая курирует строительство и ЖКХ. После осмотра она подтвердила, что площадь требует переделки.