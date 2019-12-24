В Туле уже неделю разыскивают пропавшего дедушку

Неделю назад 84-летний Николай Семёнович Фролов ушел из дома на ул. Кауля и до сих пор не вернулся. Пенсионер нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирован.

- Мы обращаемся к вам с огромной просьбой: присматривайтесь, если идете по улице или едете в общественном транспорте, если бродите в торговом центре или ожидаете очереди на кассу, если пьете кофе на заправке или приехали на автомойку… Где бы вы ни были — оглянитесь по сторонам, возможно, именно благодаря вам дедушка вернется домой, где его очень ждут, — обращаются к тулякам волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, крупный нос, волосы седые, стрижка короткая.

Особые приметы: сильно сутулится, носит очки.

Был одет: бежево-молочная куртка, темные спортивные штаны с белой полосой сбоку, кроссовки, чёрная вязаная шапка с двумя полосами.

Если вы видели Николая Фролова, звоните по телефонам: 8 (999)782−72−12, 8 (800)700−54−52 или 112, 102, 02.