На площади Ленина устанавливают новогоднюю арку: фоторепортаж

Также рабочие установили карусели, «ледяную» горку и торговые палатки.

В Туле на площади Ленина рабочие устанавливают новогоднюю арку. Напомним, что длина конструкции составит 29 метров, высота — 13 метров.

Также на главной городской площади уже установили «ледяную» горку для детей, карусели и торговые палатки.

Отметим, что главную областную ёлку установили уже несколько недель назад. 32-метровая ель украшена 5000 шарами и сложной световой иллюминацией. Официальное открытие ёлки запланировано на 27 декабря. Туляков ждёт сказочный театрализованный парад, выступление группы 5sta Family и большой праздничный фейерверк.