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На площади Ленина устанавливают новогоднюю арку: фоторепортаж

На площади Ленина устанавливают новогоднюю арку: фоторепортаж

Также рабочие установили карусели, «ледяную» горку и торговые палатки.

В Туле на площади Ленина рабочие устанавливают новогоднюю арку. Напомним, что длина конструкции составит 29 метров, высота — 13 метров.

Также на главной городской площади уже установили «ледяную» горку для детей, карусели и торговые палатки.

Отметим, что главную областную ёлку установили уже несколько недель назад. 32-метровая ель украшена 5000 шарами и сложной световой иллюминацией. Официальное открытие ёлки запланировано на 27 декабря. Туляков ждёт сказочный театрализованный парад, выступление группы 5sta Family и большой праздничный фейерверк.

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Установка новогодней арки, Фото: 1
Установка новогодней арки, Фото: 2
Установка новогодней арки, Фото: 3
Установка новогодней арки, Фото: 4
Установка новогодней арки, Фото: 5
Установка новогодней арки, Фото: 6
Установка новогодней арки, Фото: 7
Установка новогодней арки, Фото: 8
Установка новогодней арки, Фото: 9
Установка новогодней арки, Фото: 10
Установка новогодней арки, Фото: 11
Установка новогодней арки, Фото: 12
Установка новогодней арки, Фото: 13
Установка новогодней арки, Фото: 14
Установка новогодней арки, Фото: 15
Установка новогодней арки, Фото: 16
Установка новогодней арки, Фото: 17
Установка новогодней арки, Фото: 18
Установка новогодней арки, Фото: 19
Установка новогодней арки, Фото: 20
Установка новогодней арки, Фото: 21
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