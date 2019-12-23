На площади Ленина устанавливают новогоднюю арку: фоторепортаж
Также рабочие установили карусели, «ледяную» горку и торговые палатки.
В Туле на площади Ленина рабочие устанавливают новогоднюю арку. Напомним, что длина конструкции составит 29 метров, высота — 13 метров.
Также на главной городской площади уже установили «ледяную» горку для детей, карусели и торговые палатки.
Отметим, что главную областную ёлку установили уже несколько недель назад. 32-метровая ель украшена 5000 шарами и сложной световой иллюминацией. Официальное открытие ёлки запланировано на 27 декабря. Туляков ждёт сказочный театрализованный парад, выступление группы 5sta Family и большой праздничный фейерверк.
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