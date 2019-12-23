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В Туле напротив «Гостиного двора» маршрутка столкнулась с легковушкой

В Туле напротив «Гостиного двора» маршрутка столкнулась с легковушкой

По предварительным данным, в аварии никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает корреспондент Myslo, на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина, напротив ТРЦ «Гостиный двор», столкнулись Mitsubishi Lancer и микроавтобус Fiat, следовавший по маршруту № 9.

По предварительным данным, маршрутка совершала левый поворот с проспекта на ул. Советскую, а водитель легковушки попытался «проскочить» перекрёсток и получил удар в левую заднюю дверь.

Информации о пострадавших не поступало, на месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. На перекрёстке затруднено движение, собирается пробка.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:27 0
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Место
Тулапроспект Ленинаулица Советская

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