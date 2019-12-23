новости
новости
Регистрация
В Туле труп учредителя нашли в офисе его организации
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

В Туле труп учредителя нашли в офисе его организации

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно корреспонденту Myslo, в понедельник, 23 декабря, в офисе общества с ограниченной ответственностью, которое находится в одном из бизнес-центров на пр. Ленина в Туле, обнаружили труп мужчины. Погибшего опознали как одного из учредителей организации.
 
Судя по внешним признакам, 56-летний бизнесмен мог добровольно уйти из жизни. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:54 +5
Другие статьи по темам
Событие
происшествиятрагедияобнаружение трупа
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На площади Ленина устанавливают новогоднюю арку: фоторепортаж
На площади Ленина устанавливают новогоднюю арку: фоторепортаж
В России утвердили расписание ЕГЭ-2020
В России утвердили расписание ЕГЭ-2020
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.