В Туле труп учредителя нашли в офисе его организации

Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Как стало известно корреспонденту Myslo, в понедельник, 23 декабря, в офисе общества с ограниченной ответственностью, которое находится в одном из бизнес-центров на пр. Ленина в Туле, обнаружили труп мужчины. Погибшего опознали как одного из учредителей организации.

Судя по внешним признакам, 56-летний бизнесмен мог добровольно уйти из жизни. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.