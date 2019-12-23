Как выбрать безопасную пиротехнику на Новый год?

В преддверии Нового года Роспотребнадзор обращает внимание на правила покупки и эксплуатации пиротехнических изделий.

Продажа пиротехники возможна только в специализированных торговых точках, так как это товар повышенной опасности для окружающих. Все пиротехнические изделия должны быть сертифицированы.

Изделия IV-V-го классов опасности реализуются только при наличии лицензии, изделия I-III класса опасности реализуются без лицензии.

Продавцы пиротехники должны пройти обучение и аттестацию по безопасному обращению с таким специфическим товаром, при продаже предоставить всю необходимую информацию покупателю о товаре.

Опасно покупать пиротехнические изделия в местах несанкционированной торговли.

В этом случае никто не может гарантировать качество и безопасность такой продукции.

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на внешний вид и оформление изделий. Не следует приобретать деформированные или с нарушенной упаковкой изделия.

Все пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации, поэтому на каждом изделии должен быть сертификационный знак. На упаковке должна быть указана информация о сроке годности, рекомендации по хранению и утилизации, а также информация об адресе или телефоне производителя (для российских предприятий) или уполномоченного исполнителя.

К каждому пиротехническому изделию должна быть приложена инструкция по применению.

Не следует приобретать и использовать пиротехнику с истекшим сроком годности. При отборе фейерверков не следует брать влажные или с подтеками на упаковке изделия, с мятым или ломаным фитилем.

Фейерверки следует хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более +30°C) вблизи легковоспламеняющихся предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов; не следует носить их в кармане и провозить в автомобиле.

В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении. Отсыревшую пиротехнику категорически запрещается сушить на отопительных приборах и используя нагревательные приборы.

В случае обнаружения фактов продажи пиротехнических изделий, не отвечающих требованиям безопасности, потребитель вправе обратиться с жалобой в территориальное управление Роспотребнадзора.