В Новомосковске реализуется комплексная природоохранная программа под эгидой компании «Полипласт»

Фото предоставлены пресс-службой «Полипласт Новомосковска».

Об этом рассказал в своем докладе генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» во время совещания по вопросам экологии.

В декабре Алексей Дюмин провел совещание c крупными промышленными предприятиями региона по вопросам обеспечения экологической безопасности региона.

В нем приняли участие руководители предприятий, надзорных органов, члены регионального правительства, представители общественных организаций, экологи.

Генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск» выступил с докладом о ходе реализуемой на предприятии комплексной природоохранной программы, в рамках которой завод инвестирует средства в модернизацию основного производства и в решение вопросов, связанных с окружающей средой.

Работа предприятия в направлении охраны окружающей среды проводится с соблюдением современных мировых стандартов. На предприятии успешно реализуется комплекс экологических мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду: в 2013 году специалисты компании ООО «Полипласт Новомосковск» разработали план природоохранных мероприятий, который был согласован с региональным министерством природных ресурсов и экологии, а также администрацией Новомосковска, и принят к исполнению. В ходе реализации программы компания проводит модернизацию, направленную на снижение нагрузки на окружающую среду, и устанавливает дополнительные ступени очистки на всех этапах производства. Общая сумма затрат составила более 180 млн рублей, а успешное выполнение плана работ подтверждается результатами регулярных замеров.

В 2017 году на предприятии внедрена система экологического менеджмента, сертифицированная по стандартам ИСО 14001:2015. Также компания зарегистрирована в системе REACH, декларирующей обеспечение безопасного использования химикатов, улучшение показателей по охране здоровья и окружающей среды, используемых в производственном процессе.

Помимо этого, компания проводит комплекс мероприятий по повышению уровня экологического образования в школах Новомосковска — это и уроки экологии в 25-й школе, и экологический брейн-ринг среди семиклассников городских школ.

В рамках совещания обсуждалось и эффективное внедрение уникального технического решения по накрытию пруда комплекса закачки на ООО «Оргсинтез». Отмечалось, что на предприятии уже несколько лет функционирует современная научно-исследовательская лаборатория, оборудованная новейшей техникой, позволяющей определять более 100 тыс. компонентов в объектах окружающей среды. Это единственная лаборатория в Тульской области с таким спектром анализов и оборудованием.