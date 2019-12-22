В Тульской области в конце декабря начали расти грибы

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Не по-зимнему теплая погода преподносит различные неожиданности. Меньше чем за две недели до нового года необычно теплый декабрь приготовил сюрприз в одном из дворов на ул. Суворова в Узловой. Местные жители нашли рядом с домами самые настоящие грибы! Люди предполагают, что это зимние опенки.

Опенок зимний растет на ослабленных, поврежденных лиственных деревьях или на мертвой древесине, часто на ивах и тополях, по берегам ручьев, на лесных опушках, в садах и парках.

Первые грибы этого вида обычно появляются обычно в конце сентября - начале октября, наиболее обильно в конце октября - ноябре. Продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, поэтому часто его можно обнаружить под снегом.