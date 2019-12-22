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В Тульской области в конце декабря начали расти грибы
Во дворе дома в Узловой нашли, предположительно, зимние опенки.
Не по-зимнему теплая погода преподносит различные неожиданности. Меньше чем за две недели до нового года необычно теплый декабрь приготовил сюрприз в одном из дворов на ул. Суворова в Узловой. Местные жители нашли рядом с домами самые настоящие грибы! Люди предполагают, что это зимние опенки.
Опенок зимний растет на ослабленных, поврежденных лиственных деревьях или на мертвой древесине, часто на ивах и тополях, по берегам ручьев, на лесных опушках, в садах и парках.
Первые грибы этого вида обычно появляются обычно в конце сентября - начале октября, наиболее обильно в конце октября - ноябре. Продолжает плодоносить во время зимних оттепелей, поэтому часто его можно обнаружить под снегом.
Есть сведения, что мякоть гриба может содержать небольшие количества нестойких токсинов, поэтому его рекомендуется предварительно хорошо отваривать (источник).
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