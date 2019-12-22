новости
новости
Регистрация
Четверо пропавших в Бяковских пещерах под Тулой найдены живыми
Фото из архива Myslo.

Четверо пропавших в Бяковских пещерах под Тулой найдены живыми

В субботу в Бяковских каменоломнях пропали четверо москвичей. Заявление об их исчезновении поступило в полицию накануне.

22 декабря в полицию поступило сообщение о безвестном отсутствии четырёх человек, жителей Москвы. По предварительным данным, двое мужчин и две женщины с субботы могли находиться на территории Гурьевских пещер (в простонародье Бяковские каменоломни) в Венёвском районе.
 
Известно, что в Бяковские пещеры есть лишь один вход. Туда и направились полицейские. Неподалеку от входа в каменоломни они обнаружили автомобиль пропавших.
 
 
Тульские полицейские организовали работу по розыску пропавших. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС.
 
Однако все закончилось хорошо: буквально в момент публикации новости пропавших удалось обнаружить живыми и здоровыми. 
 
Бяковские пещеры десятки лет служат местом притяжения спелеологов и других любителей приключений. Во всех информационных статьях и постах о Бяках специалисты предупреждают: без квалифицированного сопровождения посещать пещеры опасно для жизни.
 
справка

Гурьевские каменоломни, или Бяковские пещеры — подземные сооружения XV—XVI вв.еков по добыче известняка на берегу реки Осётр под Веневом.

Представляют собой три отдельных системы подземных ходов суммарной протяжённостью от 90 до 120 километров. Не рекомендованы к посещению без квалифицированного сопровождения.
 
Из истории: приблизительно в XV—XVI вв.еках здесь производилась добыча известняка забойным методом силами каторжников. Известняк был плохого качества, и поэтому через сто лет разработку прекратили.
 
C XVI века разработки перекинулись на левый берег выше по течению реки, где камень был значительно лучше: плотнее и чище. Добыча велась также забойным методом с использованием наёмного труда. Есть спорное утверждение, что там работали даже дети. Работы проводились там вплоть до конца XIX — начала XX века. Образовавшуюся пещеру завалили в 1946 году, а в 1972 году откопал турист-энтузиаст с позывным «Крот».
 
«Гульбарий» по Бякам можно прочитать здесь.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 21:44 +9
Другие статьи по темам
Событие
Бяковские пещерыГурьевские каменоломни
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в конце декабря начали расти грибы
В Тульской области в конце декабря начали расти грибы
На трассе в Туле у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо
На трассе в Туле у влетевшей в большегруз легковушки оторвало колесо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.