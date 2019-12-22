Четверо пропавших в Бяковских пещерах под Тулой найдены живыми

Фото из архива Myslo.

В субботу в Бяковских каменоломнях пропали четверо москвичей. Заявление об их исчезновении поступило в полицию накануне.

22 декабря в полицию поступило сообщение о безвестном отсутствии четырёх человек, жителей Москвы. По предварительным данным, двое мужчин и две женщины с субботы могли находиться на территории Гурьевских пещер (в простонародье Бяковские каменоломни) в Венёвском районе.

Известно, что в Бяковские пещеры есть лишь один вход. Туда и направились полицейские. Неподалеку от входа в каменоломни они обнаружили автомобиль пропавших.

Тульские полицейские организовали работу по розыску пропавших. К поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники МЧС.

Однако все закончилось хорошо: буквально в момент публикации новости пропавших удалось обнаружить живыми и здоровыми.

Бяковские пещеры десятки лет служат местом притяжения спелеологов и других любителей приключений. Во всех информационных статьях и постах о Бяках специалисты предупреждают: без квалифицированного сопровождения посещать пещеры опасно для жизни.

справка Гурьевские каменоломни, или Бяковские пещеры — подземные сооружения XV—XVI вв. еков по добыче известняка на берегу реки Осётр под Веневом.

Представляют собой три отдельных системы подземных ходов суммарной протяжённостью от 90 до 120 километров. Не рекомендованы к посещению без квалифицированного сопровождения.

Из истории: приблизительно в XV—XVI вв. еках здесь производилась добыча известняка забойным методом силами каторжников. Известняк был плохого качества, и поэтому через сто лет разработку прекратили.

C XVI века разработки перекинулись на левый берег выше по течению реки, где камень был значительно лучше: плотнее и чище. Добыча велась также забойным методом с использованием наёмного труда. Есть спорное утверждение, что там работали даже дети. Работы проводились там вплоть до конца XIX — начала XX века. Образовавшуюся пещеру завалили в 1946 году, а в 1972 году откопал турист-энтузиаст с позывным «Крот».