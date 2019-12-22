новости
новости
Регистрация
Погода 23 декабря в Туле: облачно, дождь и местами туман
Image by Алина Осипова from Pixabay

Погода 23 декабря в Туле: облачно, дождь и местами туман

Столбик термометра не опустится ниже нуля.

В понедельник 23 декабря на территории региона ожидается облачная погода с небольшим дождем, местами возможен туман. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5ºС, днем +3…+8ºС. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, видимость в тумане — 200−700 м.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 07:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области в конце декабря начали расти грибы
В Тульской области в конце декабря начали расти грибы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.