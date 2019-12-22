Погода 23 декабря в Туле: облачно, дождь и местами туман

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Столбик термометра не опустится ниже нуля.

В понедельник 23 декабря на территории региона ожидается облачная погода с небольшим дождем, местами возможен туман. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС, со ссылкой на Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха по области ночью 0…+5ºС, днем +3…+8ºС. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, видимость в тумане — 200−700 м.