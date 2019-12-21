В Тульской области пропал 11-летний мальчик

20 декабря он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» присоединились к поискам пропавшего 11-летнего мальчика. Сообщается, что он ушел из дома в Узловой 20 декабря и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 150 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы короткие светло-русые.

Одежда: синяя олимпийка с капюшоном, серые утепленные спортивные штаны с белыми надписями сбоку, дутая куртка болотного цвета с серым капюшоном, черные спортивные ботинки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении мальчика, сообщите по телефонам 8 (800) 700−54−52, 102, 112.