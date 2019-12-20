В Туле открылся музей-квартира тульского оружейника Симона Шейнина

Музей расположен в доме, который является памятником истории и культуры федерального значения. Адрес: ул. Металлистов, 6, второй этаж, квартира №13.

Несколько поколений семьи Шейниных жили здесь с 1919 года — целый век. Инициатором открытия частного музея выступили потомки конструктора. Теперь в этом доме - частное учреждение культуры «Музей-квартира тульского конструктора-оружейника Шейнина Симона Матвеевича».

В музее представлены личные вещи конструктора, воссоздана комната, где он жил со своей семьей с 1924 по 1963 гг. Сохранилась мебель и предметы домашней обстановки эпохи 50−60-х годов ХХ века. А еще здесь - история жизни целой семьи, начиная Авраама Шейнина.

Михаил Шейнин, сын Симона Матвеевича:

Михаил Шейнин Родоначальник всей этой истории Авраам Шейнин, он жил в городе Елец, куда приехал из Витебской губернии. Надо было как-то жить и кормить жену и шестерых детей. И он занялся как сейчас говорят малым бизнесом: собирал старые граммофонные пластинки и посредством нескольких нехитрых операций делал из них пуговицы. А уже из отходов пуговичного производства делал ваксу и гуталин. В доме практически нет новодела. Паркету - 170 лет! В 1990-х годах я его немножко привел в порядок. Потолки все целы, печи... Пианино принадлежало одному гражданину, чья фамилия мне неизвестна. Этого человека в 1938 году должны были репрессировать, и он обратился к моей бабушке, чтобы она спасла его пианино. Так оно попало в дом. Пианино до сих пор в рабочем состоянии. На нем стоят ноты - 1923 года!

Портретом родоначальника династии Шейниных - Авраама Шейнина - открывается галерея, которая представлена на одной из стен музея.

На фото - родные Михаила Шейнина и известные люди, связанные с этим домом. Первый на снимке - Авраам (Абрам) Шейнин, прадедушка, тот самый, что делал пуговицы. Далее - дедушка Мордехай (Матвей) и бабушка Марьяша (Мария Григорьевна), врач-стоматолог. За ними - родители Михаила Шейнина - Симон Матвеевич, конструктор-оружейник, и Евгения Теплицкая...

- Бабушка Мария Григорьевна была прекрасным стоматологом, - говорит Михаил Симонович. - Она училась у известных врачей, Свидетельство об испытании, которое ей давало право на врачебную практику, получила в Казанском университете в 1917 году. В доме и жили, и тут же, в большой комнате, за ширмочкой, бабушка вела прием. В экспозиции музея есть сохранившиеся до наших дней инструменты, которыми она пользовалась. Среди ее пациентов были и очень известные люди... Вот в нижнем ряду галереи - знаменитая певица Лидия Русланова, которая в феврале 1934 года выступала в Туле, в Дворянском собрании с концертом. Во время концерта у нее разболелся зуб. Был срочно нужен зубной врач, и певицу отвезли как раз на улицу Металлистов, 6 - к бабушке. Тут ей зуб и удалили.

Еще одним знаменитым пациентом Марии Шейниной стал народный артист СССР Аркадий Райкин. 30 и 31 января 1965 года он был в Туле и дал три концерта в ДК железнодорожников. Во время одного из выступлений у артиста разболелся зуб. Он попросил отвести его к врачу - но только к частнику, и только к иудею. Так Аркадий Исаакович попал в квартиру №13 дома №6 по улице Металлистов. Зуб был сохранен!

Бывал здесь в качестве пациента и поэт Борис Слуцкий, подарил свою книжку с автографом. Сейчас она в экспозиции музея.

Но всё же музей-квартира посвящен не бабушке, а отцу Михаила Шейнина - конструктору-оружейнику Симону Матвеевичу Шейнину (1924-2005 гг.), которые долгие годы жил в этом доме. Среди личных вещей - документы, шкаф, никелированная кровать, открытка с изображением Юрия Гагарина с его факсимиле и многое другое.

Симон Шейнин родился 15 августа 1924 года в городе Туле. В 1941 году, после окончания школы, поступил на Тульский оружейный завод. Вместе с заводом эвакуировался в Медногорск Оренбургской области. В 1949 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, получив специальность «Инженер-механик».

Занимался разработкой и исследованиями в области спортивно-охотничьего, стрелкового оружия и ружейных боеприпасов в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) со дня его основания.

Внес большой вклад в совершенствование конструкции и технологии изготовления элементов каналов стволов охотничьего и спортивного оружия. Ему принадлежат 65 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Симон Матвеевич - лауреат премии Совета Министров СССР, дважды лауреат премии им. С. И. Мосина. Награжден орденом Знак Почета и медалями, в том числе, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ за участие в разработке образцов спортивно-охотничьего оружия и боеприпасов. Трудовой стаж изобретателя составляет более 64 лет.

Симон Матвеевич Шейнин ушёл из жизни 24 января 2005 года. В 2006 году в Туле, на доме № 72 по проспекту Ленина, где последние годы жизни провел конструктор, была открыта мемориальная доска.





По словам Михаила Шейнина, музеев-квартир оружейников в России очень мало - это третий.

- Есть дом-музей конструктора Шпагина и Калашникова, и вот третий - моего отца. Насколько хорош он получился, судить тулякам и гостям города.

На открытии музея-квартиры побывал Игорь Борисович Пинк, заместитель директора Тульского государственного музея оружия по научной и экспозиционно-выставочной деятельности:

Игорь Пинк Всегда приятно, когда открывается новый музей. Я представитель музея-патриарха, скоро ему исполнится 150 лет. И я надеюсь, что жизнь новорожденного музея будет долгой, счастливой и он достигнет того почтенного возраста как и многие ведущие музеи России.





Право открыть музей предоставили внучке Симона Шейнина, Евгении.

По задумке основателей музея, новое учреждение культуры дополнит проект «Музейный квартал», который реализуется в историческом центре Тулы.

В музее будет работать фотоателье, где посетители смогут сфотографироваться на фоне увеличенной старой открытки с изображением улицы Металлистов (Пятницкой) в костюмах XIX века, и музейная лавка с сувенирами.