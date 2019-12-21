22 декабря в тульском приюте для собак пройдет день открытых дверей

Вы сможете приехать погулять с животными, привезти псам подарки или выбрать себе друга.

Впервые «Континент+" устраивает день открытых дверей. Он пройдёт 22 декабря с 12.00 до 16.00. Сюда попадают животные из отлова. И все они скучают в своих вольерах. Собаки очень ждут гостей! Вы можете приехать и пообщаться с животными, выбрать себе любимца или привезти лакомство хвостатым.

В приюте много собак, которые уже просидели оплачиваемый срок пребывания после отлова (180 дней), и им очень нужны солома, крупы, сухие корма и пеленки. А также в приюте есть потребность в медикаментах: цефтриаксон, цефазолин, новокаин, лидокаин, кобактан, лобелон, тилозин, катозал, байтрил, бинты.

Пока еще есть время, чтобы в предновогодней суете запланировать час на посещение приюта. Приезжайте знакомиться с постояльцами в «Континент+" по адресу: Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Тел. 8−920- 789−19−32.

При выборе питомца возможна доставка за оплату бензина. Подробности уточняйте у администраторов в группе ВКонтакте.