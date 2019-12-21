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Кто сломал рога оленю на площади перед главпочтамтом в Туле: видео
Фото: vk.com/tula.life.

Кто сломал рога оленю на площади перед главпочтамтом в Туле: видео

Туляки устроили в соцсетях бурные обсуждения вандалов, которые сломали фигуры. Но на самом деле, виновник был совсем другой.

Вечером 20 декабря популярные социальные всколыхнулись от обсуждения хулиганов, которые якобы сломали рога фигуре оленя на площади перед главпочтамтом в Туле.

Световое украшение испортили всего спустя несколько дней после установки. Туляки были уверены, что это сделали вандалы. 

Однако на самом причина оказалась совершенно в другом. По данным Myslo, полиция начала выяснять обстоятельства происшествия сразу после появления информации в соцсетях, то есть уже вечером 20 декабря. В ходе проверки было установлено, что новогоднюю инсталляцию сломал сильный ветер. Из-за него упали щиты, установленные под ёлкой, и уже они повредили инсталляцию.

Этот момент попал на видео: 

Почему создатели конструкции не предугадали такого исхода, и не достаточно хорошо закрепили щиты, остается загадкой.

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