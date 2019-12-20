«Город Мастеров» поздравляет жителей Тулы и области с наступающим Новым годом!

Желаем, чтобы в Новом году каждому из вас сопутствовала удача, перемены были только к лучшему, чтобы жизнь играла разноцветными красками, и пусть все самое хорошее приумножается с каждым днем!

Почаще радуйте себя и балуйте разными сюрпризами и вкусностями.

Для вас все также неустанно работает наш «Город Мастеров», совершенствуясь с каждым годом и добиваясь идеального качества мясных продуктов. Всегда необыкновенно вкусные и натуральные колбасы и деликатесы из мяса, как нельзя кстати, на вашем столе в новогодние праздники!

Мы рады, что добились успеха в своем нелегком мясном деле и доказали, что наша колбаса из мяса - всегда вкуснее!

Мечты сбываются!