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«Город Мастеров» поздравляет жителей Тулы и области с наступающим Новым годом!

«Город Мастеров» поздравляет жителей Тулы и области с наступающим Новым годом!

Дорогие друзья! Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаем, чтобы в Новом году каждому из вас сопутствовала удача, перемены были только к лучшему, чтобы жизнь играла разноцветными красками, и пусть все самое хорошее приумножается с каждым днем!

Почаще радуйте себя и балуйте разными сюрпризами и вкусностями.

Для вас все также неустанно работает наш «Город Мастеров», совершенствуясь с каждым годом и добиваясь идеального качества мясных  продуктов. Всегда необыкновенно вкусные и натуральные колбасы и деликатесы из мяса, как нельзя кстати, на вашем столе в новогодние праздники!

Мы рады, что добились успеха в своем нелегком мясном деле и доказали, что наша колбаса из мяса - всегда вкуснее! 

Мечты сбываются!

 

 

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