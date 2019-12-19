новости
новости
Регистрация
Туляк выбил дверь в соседскую квартиру и обокрал ее хозяйку
Image by TheDigitalWay from Pixabay

Туляк выбил дверь в соседскую квартиру и обокрал ее хозяйку

Преступнику 50 лет и ранее он был судим.

В Воловском районе Тульской области полицейские выясняют обстоятельства кражи у местной 36-летней жительницы. По данным стражей порядка, пока женщина отсутствовала, повредили дверь в ее квартиру, проникли внутрь и похитили из жилища деньги и мобильный телефон.

«Обнаружив следы кражи, женщина обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен сосед потерпевшей. 50-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в отделении полиции «Воловское» проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению деталей и обстоятельств происшествия.
 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражакража с проникновением в жилищекриминал
Место
Тульская областьВоловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой в лобовом столкновении пострадали три человека
Под Тулой в лобовом столкновении пострадали три человека
Владимир Путин рассказал, что на развитие медицины в России дополнительно выделено 550 млрд рублей
Владимир Путин рассказал, что на развитие медицины в России дополнительно выделено 550 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.