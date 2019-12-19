Туляк выбил дверь в соседскую квартиру и обокрал ее хозяйку

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Преступнику 50 лет и ранее он был судим.

В Воловском районе Тульской области полицейские выясняют обстоятельства кражи у местной 36-летней жительницы. По данным стражей порядка, пока женщина отсутствовала, повредили дверь в ее квартиру, проникли внутрь и похитили из жилища деньги и мобильный телефон.

«Обнаружив следы кражи, женщина обратилась в полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что к противоправному деянию может быть причастен сосед потерпевшей. 50-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В настоящее время в отделении полиции «Воловское» проводятся дальнейшие мероприятия по выяснению деталей и обстоятельств происшествия.

