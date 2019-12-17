Владимир Путин отметил заслуги руководителя тульского Роскомнадзора

Глава государства Владимир Путин 16 декабря подписал Распоряжение № 428-РП. Согласно этому документу, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области Надежде Динариевой объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Отмечается, что Надежда Динариева отмечена благодарностью за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.