новости
новости
Регистрация
Владимир Путин отметил заслуги руководителя тульского Роскомнадзора

Владимир Путин отметил заслуги руководителя тульского Роскомнадзора

Надежде Динариевой объявлена благодарность Президента России.

Глава государства Владимир Путин 16 декабря подписал Распоряжение № 428-РП. Согласно этому документу, руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области Надежде Динариевой  объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

Отмечается, что Надежда Динариева отмечена благодарностью за заслуги в обеспечении государственного надзора в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:54 −9
Другие статьи по темам
Событие
благодарность Президента РоссииУправление Роскомнадзора по Тульской областиблагодарность Владимира Путина
Люди
Владимир ПутинНадежда Динариева
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области приостановлена работа 11 школ и 5 детсадов
Из-за гриппа и ОРВИ в Тульской области приостановлена работа 11 школ и 5 детсадов
В Алексине пропала 82-летняя пенсионерка
В Алексине пропала 82-летняя пенсионерка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.