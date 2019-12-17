244 млн рублей дополнительно выделено на благоустройство населенных пунктов Тульской области в 2020 году

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Министр сообщил, что с этого года «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». В 2019 году были поставлены цели: повышение комфортности городской среды и максимальное вовлечение граждан в проект.

По результатам оценки Минстроя России, городами с благоприятной городской средой признаны Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин, Венев.

В выборе благоустраиваемых пространств путем рейтингового голосования приняли участие порядка 90 тысяч жителей региона. Все работы по благоустройству территорий принимались только с участием граждан и общественных организаций.

Министр сообщил, что в 2019 году благоустраивается 320 дворовых и 30 общественных территорий на общую сумму 798,8 млн рублей (463,5 млн — средства федерального бюджета). Большое внимание было уделено общественным пространствам. В том числе новую жизнь получили 11 скверов, 14 парков и 2 пляжа.

Олег Дючков:

Олег Дючков – Мы видим, как меняется окружающая нас городская среда, повышается ее качество. Наша задача — максимально использовать возможности проекта, чтобы даже самые отдаленные населенные пункты региона были благоустроены.

Министр отметил, что проект будет реализовываться до 2024 года. На следующий год запланировано благоустройство не менее 200 дворовых и 16 общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета выделено 430 млн рублей.

По поручению губернатора Алексея Дюмина из регионального бюджета было выделено дополнительно 244 млн рублей. В ближайшее время будут заключены соглашения с Минстроем России и средства поступят в муниципалитеты. Работы по благоустройству начнутся с наступлением строительного сезона.

– В январе 2020 года планируется очередное рейтинговое голосование. Поэтому уже сейчас призываю жителей активно включиться в обсуждение проектов и дать свои предложения по благоустройству любимых мест, — сказал Дючков.

В пресс-конференции также приняли участие представители администраций Новомосковска, Ефремова, Узловой и Славного. Они рассказали о благоустройстве общественных пространств в своих населенных пунктах.