Коммунальная авария в южной части Тулы: выявлен еще один аварийный участок
Жителям советуют иметь запас воды.
На Масловско-Песоченском водозаборе продолжаются восстановительные работы. При заполнении системы водой выявлен еще один аварийный участок.
Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к работам. До их окончания в южной части города будет понижено давление воды. Это значит, что где-то действительно слабый напор, а где-то воды нет вовсе. Жителей просят иметь запас воды.
Ранее власти сообщали, что сварочные работы на месте аварии завершены, началось заполнение системы водой.
В городе с утра организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты продолжат работу до возобновления нормативного водоснабжения.
Они расположены по следующим адресам.
Центральный округ:
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Кауля, 7,
- ул. Руднева, 72,
- ул. Рязанская, 32,
- ул. Руднева, 53,
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Михеева, 8,
- ул. Новомосковская, 11,
- ул. Кауля, 11.
Привокзальный округ:
- ул. Кабакова, 79,
- ул. Жукова, 14,
- 18-й проезд,
- Одоевское шоссе, 30,
- ул. Прокудина, 7,
- ул. Дм. Ульянова, 20,
- ул. Макаренко, 15,
- ул. Серебровская, 12,
- ул. Седова, 2,
- ул. Седова, 25,
- ул. Ген. Маргелова, 1,
- ул. Серебровская, 16.
Советский округ:
- ул. Революции, 10,
- ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
- ул. Фрунзе, 6,
Ул. Смидович, 2,
- ул. Халтурина, 10,
- ул. Мира, 16,
- ул. Вересаева, 18,
- ул. Сойфера, 19,
- ул. Болдина, 114,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Ф. Энгельса, 114,
- пр. Ленина, 74,
- ул. Сойфера, 6,
- ул. Бундурина, 38.
С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам:
- ул. Седова, 25,
- п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1,
- д. Федоровка (к магазину),
- рынок «Салют»,
- ул. Мира, 16,
- сквер Славянский,
- п. Скуратово, п. Южный.
С 9 утра воду также раздают на ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.