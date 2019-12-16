Коммунальная авария в южной части Тулы: выявлен еще один аварийный участок

На Масловско-Песоченском водозаборе продолжаются восстановительные работы. При заполнении системы водой выявлен еще один аварийный участок.

Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к работам. До их окончания в южной части города будет понижено давление воды. Это значит, что где-то действительно слабый напор, а где-то воды нет вовсе. Жителей просят иметь запас воды.

Ранее власти сообщали, что сварочные работы на месте аварии завершены, началось заполнение системы водой.

В городе с утра организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты продолжат работу до возобновления нормативного водоснабжения.

Они расположены по следующим адресам.

Центральный округ:



- ул. Перекопская, 7,

- ул. Кауля, 7,

- ул. Руднева, 72,

- ул. Рязанская, 32,

- ул. Руднева, 53,

- пр. Ленина, 131,

- пр. Ленина, 143,

- ул. Михеева, 8,

- ул. Новомосковская, 11,

- ул. Кауля, 11.



Привокзальный округ:



- ул. Кабакова, 79,

- ул. Жукова, 14,

- 18-й проезд,

- Одоевское шоссе, 30,

- ул. Прокудина, 7,

- ул. Дм. Ульянова, 20,

- ул. Макаренко, 15,

- ул. Серебровская, 12,

- ул. Седова, 2,

- ул. Седова, 25,

- ул. Ген. Маргелова, 1,

- ул. Серебровская, 16.



Советский округ:



- ул. Революции, 10,

- ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,

- ул. Фрунзе, 6,

Ул. Смидович, 2,

- ул. Халтурина, 10,

- ул. Мира, 16,

- ул. Вересаева, 18,

- ул. Сойфера, 19,

- ул. Болдина, 114,

- ул. Вересаева, 7,

- ул. Ф. Энгельса, 114,

- пр. Ленина, 74,

- ул. Сойфера, 6,

- ул. Бундурина, 38.



С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам:

- ул. Седова, 25,

- п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1,

- д. Федоровка (к магазину),

- рынок «Салют»,

- ул. Мира, 16,

- сквер Славянский,

- п. Скуратово, п. Южный.



С 9 утра воду также раздают на ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.