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Коммунальная авария в южной части Тулы: выявлен еще один аварийный участок

Коммунальная авария в южной части Тулы: выявлен еще один аварийный участок

Жителям советуют иметь запас воды.

На Масловско-Песоченском водозаборе продолжаются восстановительные работы. При заполнении системы водой выявлен еще один аварийный участок.

Специалисты «Тулагорводоканала» приступили к работам. До их окончания в южной части города будет понижено давление воды. Это значит, что где-то действительно слабый напор, а где-то воды нет вовсе. Жителей просят иметь запас воды.

Ранее власти сообщали, что сварочные работы на месте аварии завершены, началось заполнение системы водой.

 

В городе с утра организована бесплатная раздача питьевой и технической воды. Пункты продолжат работу до возобновления нормативного водоснабжения.

Они расположены по следующим адресам.

Центральный округ:

- ул. Перекопская, 7,
- ул. Кауля, 7,
- ул. Руднева, 72,
- ул. Рязанская, 32,
- ул. Руднева, 53,
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Михеева, 8,
- ул. Новомосковская, 11,
- ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

- ул. Кабакова, 79,
- ул. Жукова, 14,
- 18-й проезд,
- Одоевское шоссе, 30,
- ул. Прокудина, 7,
- ул. Дм. Ульянова, 20,
- ул. Макаренко, 15,
- ул. Серебровская, 12,
- ул. Седова, 2,
- ул. Седова, 25,
- ул. Ген. Маргелова, 1,
- ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

- ул. Революции, 10,
- ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
- ул. Фрунзе, 6,
Ул. Смидович, 2,
- ул. Халтурина, 10,
- ул. Мира, 16,
- ул. Вересаева, 18,
- ул. Сойфера, 19,
- ул. Болдина, 114,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Ф. Энгельса, 114,
- пр. Ленина, 74,
- ул. Сойфера, 6,
- ул. Бундурина, 38.

С 6 утра дополнительно организована выдача технической воды пожарными машинами по адресам:

- ул. Седова, 25,
- п. Косая Гора ул. Октябрьская, 1,
- д. Федоровка (к магазину),
- рынок «Салют»,
- ул. Мира, 16,
- сквер Славянский,
- п. Скуратово, п. Южный.

С 9 утра воду также раздают на ул. Циолковского, 5, ул. Каминского, 14, пр. Ленина, 118.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:01 −2
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