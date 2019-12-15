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Коммунальная авария в южной части Тулы: жителям бесплатно раздадут воду

Коммунальная авария в южной части Тулы: жителям бесплатно раздадут воду

Публикуем список адресов.

15 декабря в районе д. Фёдоровка на Масловско-Песоченском водозаборе произошло повреждение водовода диаметром 700 мм, в связи с чем в южной части Тулы наблюдаются перебои с водой.

16 декабря с 9.00 жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду в пунктах «Ключ здоровья» по следующим адресам:

Центральный округ:

  • ул. Перекопская, 7,
  • ул. Кауля, 7,
  • ул. Руднева, 72,
  • ул. Циолковского, 5,
  • ул. Рязанская, 32,
  • ул. Руднева, 53,
  • пр. Ленина, 131,
  • пр. Ленина, 143,
  • ул. Каминского, 14,
  • ул. Михеева, 8,
  • ул. Новомосковская, 11,
  • ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

  • ул. Кабакова, 79,
  • ул. Жукова, 14,
  • 18-й проезд,
  • Одоевское шоссе, 30,
  • ул. Прокудина, 7,
  • ул. Дм. Ульянова, 20,
  • ул. Макаренко, 15,
  • ул. Серебровская, 12,
  • ул. Седова, 2,
  • ул. Седова, 25,
  • пр. Ленина, 118,
  • ул. Ген. Маргелова, 1,
  • ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

  • ул. Революции, 10,
  • ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
  • ул. Фрунзе, 6,
  • ул. Смидович, 2,
  • ул. Халтурина, 10,
  • ул. Мира, 16,
  • ул. Вересаева, 18,
  • ул. Сойфера, 19,
  • ул. Болдина, 114,
  • ул. Вересаева, 7,
  • ул. Ф. Энгельса, 114,
  • пр. Ленина, 74,
  • ул. Сойфера, 6,
  • ул. Бундурина, 38.

Ход восстановительных работ находится на личном контроле главы администрации города Дмитрия Миляева.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 22:33 +3
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