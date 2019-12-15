Коммунальная авария в южной части Тулы: жителям бесплатно раздадут воду
Публикуем список адресов.
15 декабря в районе д. Фёдоровка на Масловско-Песоченском водозаборе произошло повреждение водовода диаметром 700 мм, в связи с чем в южной части Тулы наблюдаются перебои с водой.
16 декабря с 9.00 жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду в пунктах «Ключ здоровья» по следующим адресам:
Центральный округ:
- ул. Перекопская, 7,
- ул. Кауля, 7,
- ул. Руднева, 72,
- ул. Циолковского, 5,
- ул. Рязанская, 32,
- ул. Руднева, 53,
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Каминского, 14,
- ул. Михеева, 8,
- ул. Новомосковская, 11,
- ул. Кауля, 11.
Привокзальный округ:
- ул. Кабакова, 79,
- ул. Жукова, 14,
- 18-й проезд,
- Одоевское шоссе, 30,
- ул. Прокудина, 7,
- ул. Дм. Ульянова, 20,
- ул. Макаренко, 15,
- ул. Серебровская, 12,
- ул. Седова, 2,
- ул. Седова, 25,
- пр. Ленина, 118,
- ул. Ген. Маргелова, 1,
- ул. Серебровская, 16.
Советский округ:
- ул. Революции, 10,
- ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,
- ул. Фрунзе, 6,
- ул. Смидович, 2,
- ул. Халтурина, 10,
- ул. Мира, 16,
- ул. Вересаева, 18,
- ул. Сойфера, 19,
- ул. Болдина, 114,
- ул. Вересаева, 7,
- ул. Ф. Энгельса, 114,
- пр. Ленина, 74,
- ул. Сойфера, 6,
- ул. Бундурина, 38.
Ход восстановительных работ находится на личном контроле главы администрации города Дмитрия Миляева.
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