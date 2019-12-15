Коммунальная авария в южной части Тулы: жителям бесплатно раздадут воду

15 декабря в районе д. Фёдоровка на Масловско-Песоченском водозаборе произошло повреждение водовода диаметром 700 мм, в связи с чем в южной части Тулы наблюдаются перебои с водой.

16 декабря с 9.00 жителям бесплатно раздадут питьевую и техническую воду в пунктах «Ключ здоровья» по следующим адресам:



Центральный округ:

ул. Перекопская, 7,

ул. Кауля, 7,

ул. Руднева, 72,

ул. Циолковского, 5,

ул. Рязанская, 32,

ул. Руднева, 53,

пр. Ленина, 131,

пр. Ленина, 143,

ул. Каминского, 14,

ул. Михеева, 8,

ул. Новомосковская, 11,

ул. Кауля, 11.

Привокзальный округ:

ул. Кабакова, 79,

ул. Жукова, 14,

18-й проезд,

Одоевское шоссе, 30,

ул. Прокудина, 7,

ул. Дм. Ульянова, 20,

ул. Макаренко, 15,

ул. Серебровская, 12,

ул. Седова, 2,

ул. Седова, 25,

пр. Ленина, 118,

ул. Ген. Маргелова, 1,

ул. Серебровская, 16.

Советский округ:

ул. Революции, 10,

ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,

ул. Фрунзе, 6,

ул. Смидович, 2,

ул. Халтурина, 10,

ул. Мира, 16,

ул. Вересаева, 18,

ул. Сойфера, 19,

ул. Болдина, 114,

ул. Вересаева, 7,

ул. Ф. Энгельса, 114,

пр. Ленина, 74,

ул. Сойфера, 6,

ул. Бундурина, 38.

Ход восстановительных работ находится на личном контроле главы администрации города Дмитрия Миляева.