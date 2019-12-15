Из-за аварии на водозаборе часть Тулы осталась без воды

«Тулагорводоканал» сообщает, что из-за повреждения на 700-мм водоводе в районе д. Федоровка на Маслово-Песоченском водозаборе с 20.00 15 декабря понижено давление холодной воды.

Местами перебои в водоснабжении в южной части Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы, южнее улицы Гоголевской, квартале ограниченном улицами : пр-т Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе.

Также перебои с водой наблюдаются в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, в районе Зеленстроя, в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратово, Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

Планируется, что водоснабжение будет восстановлено в понедельник, 16 декабря. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.