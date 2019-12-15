В энциклопедии «Социология России в лицах: история и современность» появилась статья о туляке Василии Мосине

Василий Иванович – единственный социолог тульского региона, включённый в это научное издание.

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН и Российское общество социологов выпустило энциклопедию «Социология России в лицах: история и современность».

Авторитетные российские учёные, работавшие над составлением энциклопедии, включили в неё статью о тульском социологе Василии Мосине. Он стал единственным представителем Тульской области, упомянутым в энциклопедии.

– В МГУ нас учили работать с полной отдачей и не «халтурить». Судя по тому, что я вошёл в энциклопедию и получил статус социолога федерального уровня, мне это удаётся, – прокомментировал ситуацию Василий Мосин.

справка myslo

Василий Иванович Мосин – генеральный директор Ассоциации «Тульский социологический центр».

Родился 9 ноября 1955 года в городе Советске Тульской области. После окончания средней школы с 1973 по 1975 гг. служил в Советской армии, затем работал на телефонной станции электромонтёром.

В 1979 г. поступил на Подготовительное отделение философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

С 1980 по 1985 годы – студент философского факультета, с 1985 по 1988 годы аспирант кафедры социологии культуры, образования и воспитания философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат философских наук.

Эксперт Фонда «Общественная экспертиза» Союза журналистов РФ по Тульской области. Руководил проведением более 200 международных и всероссийских социологических исследований по региону.

Руководитель научного коллектива по грантам Российского гуманитарного научного фонда «Социологический портрет региона: Тульская область» (2008-2009 гг.), «Социокультурный потенциал развития Тульской области в условиях финансово-экономического кризиса» (2010-2011 гг.). В рамках грантов РГНФ был редактором 4 коллективных монографий «Социологический портрет Тульской области» (2008 год), «Социокультурный портрет Тульской области» (2009 год), «Тульская область в условиях финансово-экономического кризиса» (2011 год), «Социокультурный потенциал Тульской области в условиях финансово-экономического кризиса» (2013 год).

Член Научно-координационного Совета «Проблемы социокультурной эволюции России и её регионов» (Российская АН, Отделение общественных наук, Секция философии, социологии, психологии и права).

Участник исследовательской программы «Проблема социокультурной эволюции России и ее регионов», осуществляемой под эгидой Центра изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН, при поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Российского Фонда фундаментальных исследований.

Руководитель научного коллектива по Президентскому гранту Региональной общественной организации «Институт проблем гражданского общества». Договор № 203-10 «Цикл культурно-образовательных мероприятий по распространения наследия В. Поленова, В. Руднева, А. Болотова «Заокский плёс».

Председатель Комитета по средствам массовой информации, рекламе и полиграфии Тульской торгово-промышленной палаты.

Заслуженный работник Тульской торгово-промышленной палаты.

С 2004 г. руководит составлением «Рейтинга политиков, внёсших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Тульской области», а с 2012 г. – «Рейтингом 100 самых влиятельных туляков». Оба рейтинга размещаются на сайте Российского общества социологов.

Доцент кафедры философии и культурологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Автор более 100 научных статей в журналах «Вестник МГУ», «Социологические исследования», «Аналитический Вестник Совета Федераций», «Философские науки», «Власть» и других.

Член Российского общества социологов.