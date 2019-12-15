новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 декабря: до +4 градусов, сильный ветер и осадки

Погода в Туле 16 декабря: до +4 градусов, сильный ветер и осадки

Синоптики обещают гололедицу на дорогах и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки – мокрый снег, дождь (до 3 мм за сутки),

Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 0
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жителям южной части Тулы перенесли время раздачи воды
Жителям южной части Тулы перенесли время раздачи воды
Коммунальная авария в южной части Тулы: жителям бесплатно раздадут воду
Коммунальная авария в южной части Тулы: жителям бесплатно раздадут воду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.