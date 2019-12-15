Погода в Туле 16 декабря: до +4 градусов, сильный ветер и осадки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидаются осадки – мокрый снег, дождь (до 3 мм за сутки),

Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от -1 до +4 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.