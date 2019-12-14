В Тульской области более 700 тысяч человек сделали прививку от гриппа

13 декабря в министерстве здравоохранения региона на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии подвели итоги эпидемического сезона гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 2018-2019 годов в Тульской области, а также обсудили задачи на предстоящий эпидсезон.

По данным Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает пороговых значений и характерна для текущего времени. Вместе с тем традиционно с октября по декабрь в области отмечается тенденция к росту заболеваемости внебольничными пневмониями.

По информации министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, в связи с превышением порога заболеваемости образовательный процесс приостановлен в 14 классах 12 общеобразовательных организаций и 7 группах 5 детских садов в 8 муниципальных образованиях области. В учреждениях проводятся профилактические мероприятия, организован утренний осмотр учащихся.

«Для организации таких осмотров мы специально обучили на базе ТулГУ 280 человек», - рассказала Алевтина Шевелева.

Не менее важный вопрос – здоровье педагогов. В этом году от гриппа привиты около 30 тысяч работников сферы образования.

Всего по области с 15 августа по 13 декабря 2019 года вакцинировано 721,4 тыс. человек, из них взрослых – 600,4 тыс. человек, детей - 121 тыс.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк обратил внимание главных внештатных специалистов министерства здравоохранения и главных врачей, что необходимо более тесно взаимодействовать с образовательными учреждениями для предупреждения распространения респираторных заболеваний.

Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что 88% заболевших пневмонией в этом сезоне детей не были привиты от гриппа.

Александр Ломовцев назвал районы, в которых детская прививочная кампания проходит лучше всего. Это Алексинский район, где привито 84% школьников, Ясногорский и Одоевский с показателем в 81%, Белевский – 72% и Ефремов – 70%.

По словам Александра Ломовцева, в этом году вакцина поступала несколькими партиями, что создало определенные организационные трудности. Перерывы в федеральных поставках частично компенсировались региональными закупками.

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