Главный тульский эпидемиолог: Как уберечься от гриппа и ОРВИ

Чтобы не заболеть гриппом, медики советуют есть фрукты и овощи, чаще мыть руки и пройти вакцинацию. На фото Екатерина Федосова.

На улице то плюс, то минус, то дождь, то снег… Если вовремя не позаботиться о себе, то заболеешь на раз-два.

Под Новый год слечь с температурой — сомнительное удовольствие. Как предупредить болезнь и что делать, если не удалось ее избежать, портал Myslo узнал у главного эпидемиолога Тульской области Ольги Юдаковой.



Ольга Юдакова

В Туле гриппа нет

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, в Тульской области за последнюю неделю ноября 5328 человек подхватили простуду, что ниже эпидемического порога на 35%, однако это выше заболеваемости в начале декабря на 3%. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Однако в образовательных учреждениях в связи со снижением посещаемости частично был приостановлен образовательный процесс в 15 классах 12 школ и пяти группах пяти дошкольных учреждений.

– Сейчас ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Тульской области благополучная и вполне соответствует сезону. Как правило, чем ниже температура воздуха, тем больше заболеваний, — отмечает Ольга Юдакова.

Штаммы гриппа

Штаммы вируса гриппа постоянно эволюционируют, в связи с чем состав противогриппозных вакцин каждый год уточняется. Для этого Всемирная организация здравоохранения дважды в год проводит совещание (для северного и южного полушарий), на котором анализируются данные эпидемиологического надзора за вирусами гриппа. Итогом этих совещаний становятся рекомендации по составу вакцин от гриппа на предстоящий сезон.

В эпидемическом сезоне 2019−2020 гг., согласно данным ВОЗ, в мире ожидается наиболее высокая активность четырех штаммов вируса гриппа:

вирус, подобный А/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm;

А/Kansas/14/2017 (H3N2) — подобный вирус;

вирус гриппа В/Colorado/06/2017 (линия В/Victoria/2/87);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).

Первые три штамма включаются в трехвалентные вакцины от гриппа, а последний — в четырехвалентные.

Как распознать, чем заболел человек?

ОРВИ развивается постепенно. Сначала слабость, общее недомогание, затем поднимается температура тела (меньше 38 градусов), насморк, кашель. Общее состояние остается неудовлетворительным.

Грипп — это всегда внезапное начало: вечером был здоров, а ночью стало плохо. Температура поднимается выше 38 градусов, упорный кашель, ощущение заложенности грудной клетки. Иногда бывает трудно поставить точный диагноз — необходимы мазки из зева и носа, результаты которых врачам предоставляет вирусологическая лаборатория.

Не стоит лечиться самостоятельно

Рекламируемые лекарственные препараты, снимающие симптомы простуды, эффективны и нужны только в том случае, если, например, человек заболел, но у него запланирована важная встреча или неотложные дела на работе. То есть требуется снять симптоматику на короткое время. Но в качестве основных лекарственных средств их применять нельзя.

– Такие препараты не борются с причиной болезни, а лишь приглушают симптомы, — пояснила Ольга Юдакова. — Правильную дозировку и схему приема лекарств может назначить только врач, поэтому не стоит пренебрегать визитом к специалисту, особенно если речь идет о гриппе. При неправильном лечении он чреват осложнениями со стороны сердечно-сосудистой и нервной системы, а также почек и других органов.

Также медики не рекомендуют сбивать температуру, если она ниже 38 градусов. Температура — это не осложнение болезни, а важный защитный механизм организма: повышением температуры он пытается защитить себя от вирусов. Их обитание, а тем более размножение, в этом случае становится невозможным. Большинство вирусов погибает, а оставшиеся будут уничтожены иммунной системой.

Кстати, антибиотики в случае вируса бесполезны. Они направлены на борьбу с бактериальной инфекцией. При гриппе необходимо назначение противовирусных препаратов.

Где взять витамины?

– Любые витамины — это лекарственные средства, поэтому назначать их должен только врач. Во-первых, в их оболочке содержатся красители, которые могут вызвать аллергию, во-вторых, лечащий врач знает особенности вашего здоровья и может правильно подобрать, какие именно препараты будут эффективны для каждого, и рассчитает индивидуальную дозировку, — рассказала Ольга Юдакова.

Но самым лучшим источником витаминов, конечно же, являются свежие фрукты и овощи. В сезон простуд самым главным «защитником» является витамин С, но и группой В и, А не стоит пренебрегать. Самые полезные продукты в сезон простуд: цитрусовые, киви, квашеная капуста, брусника, клюква.

– Различные сиропы, которые продаются в аптеках, я бы не рекомендовала как постоянный источник витамина С. Наряду с пользой в сиропах содержится много сахара, лучше использовать замороженные ягоды, — добавила главный эпидемиолог.

Прививаться не поздно!

Грипп не стоит недооценивать. Этот вирус является одним из самых серьезных и массовых заболеваний среди инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно грипп вызывает 3-5 миллионов случаев болезни, из которых 250−500 случаев летальные. Главный эпидемиолог Тульской области подчеркивает: вакцинация — лучший способ избежать гриппа.

– Роль вакцинации очень велика в профилактике заболеваний. Она не только помогает человеку, который сделал прививку, избежать болезни, но и защитить непривитых — поскольку чем больше будет вакцинированных людей, тем меньше шансов встретить вирус у тех, кто не сделал по каким-то причинам прививку, — пояснила Ольга Юдакова.

Кстати, если вы тоже не сделали еще прививку, то самое время! Не стоит думать, что если сезон простуд начался, то уже поздно.

– Современные вакцины позволяют сформировать иммунитет за две недели и успешно противостоять инфекции, — пояснила Ольга Юдакова. — Прививку можно сделать бесплатно в любой тульской поликлинике. Для этого не нужно заранее записываться к терапевту, достаточно прийти и в регистратуре сказать о цели визита. Вас направят к терапевту, который проведет осмотр и, если со здоровьем все в порядке, даст направление в прививочный кабинет. Вакцинация — это самый эффективный метод профилактики гриппа. На данный момент в Тульской области от тяжелых последствий гриппа себя обезопасило уже 45% населения.

Некоторое время после прививки не стоит нагружать свою иммунную систему: на 3-4 дня откажитесь от посещения бани и сауны, активных занятий спортом, употребления алкоголя, избегайте большого скопления людей, старайтесь ходить в общественных местах в масках.

Несколько дней после вакцинации человек может ощущать слабость, возможно небольшое повышение температуры — это нормальная реакция организма на ослабленный вирус гриппа.

Только цифры

681 848 жителей Тульской области прошли вакцинацию.

120 333 детям сделаны прививки.

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По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по тел.: 37−33−25, 37−30−77, 37−48−32.