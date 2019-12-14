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В Туле наградили победителей фестиваля детского творчества «Я рисую кремль»

В Туле наградили победителей фестиваля детского творчества «Я рисую кремль»

Ребята нарисовали рисунки к 500-летию Тульского кремля.

В Туле состоялось торжественное закрытие цикла фестивалей детского творчества «Я рисую кремль». Организатором выступила Тульская областная специальная библиотека для слепых.

В Атриуме кремля работала выставка, на которой можно было увидеть 250 рисунков, аппликаций, макетов кремля из картона и других материалов. Победителям конкурса творческих работ вручили дипломы и подарки. Перед гостями выступили коллективы тульского лицея искусств (Центр образования №22) и Первомайской кадетской школы.

Участников приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

– Ваши работы так красивы и трогательны! Спасибо вам за то, что приняли участие в конкурсе. Желаю вам и дальше рисовать, заниматься творчеством и достигать в этом успехов!

Напомним, что с апреля по сентябрь Тульская областная специальная библиотека для слепых проводила в регионе цикл районных фестивалей-конкурсов творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья «Я рисую кремль». Проект был посвящён 500-летию Тульского кремля и городов Большой засечной черты.

В конкурсе приняли участие дети от трех до 18 лет. Всего по области было подано 500 работ, из них 250 вышли на региональный уровень, их рассматривало жюри. В итоге выбрали 69 победителей в пяти номинациях.

 

Ребята приехали на фестиваль из 15 районов Тульской области. Их сопровождали родители и педагоги. 

Работы участников конкурса можно увидеть в двух помещениях Тульской областной специальной библиотеки для слепых  (Щегловская Засека, 19 и ул. Оружейная, 54), а также в Тульской областной научной библиотеке (ул.Тургеневская, 48). 

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