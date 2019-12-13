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Туляки пожаловались в Роспотребнадзор на шумный супермаркет
Фото: i2.wp.com

Туляки пожаловались в Роспотребнадзор на шумный супермаркет

В результате проверки выяснилось, что шум, издаваемый холодильным оборудованием, превышает допустимые нормы.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрели обращение жителей дома № 7 ул. Болдина, которые пожаловались на шумную работу холодильников, установленных в расположенной на первом этаже «Пятёрочке».

Было проведено административное расследование с измерением уровней шума в ночное и дневное время. Выяснилось, что работающее в супермаркете оборудование действительно мешает жителям.

В отношении ООО «Агроторг» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы переданы для рассмотрения в Центральный районный суд. В магазине проведена работа по звукоизоляции холодильного оборудования.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:52 +3
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Место
Тулаулица Болдина

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