Туляки пожаловались в Роспотребнадзор на шумный супермаркет

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В результате проверки выяснилось, что шум, издаваемый холодильным оборудованием, превышает допустимые нормы.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрели обращение жителей дома № 7 ул. Болдина, которые пожаловались на шумную работу холодильников, установленных в расположенной на первом этаже «Пятёрочке».

Было проведено административное расследование с измерением уровней шума в ночное и дневное время. Выяснилось, что работающее в супермаркете оборудование действительно мешает жителям.

В отношении ООО «Агроторг» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы переданы для рассмотрения в Центральный районный суд. В магазине проведена работа по звукоизоляции холодильного оборудования.