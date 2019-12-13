Депутаты Тульской областной Думы написали тест по истории

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

В школах, вузах и на промышленных предприятиях Тульской области тест по истории Отечества написали сегодня около полутора тысяч человек. Инициатор акции – Молпарламент при Госдуме, на территории нашего региона ее вот уже пять лет проводит Молодежный парламент при Тульской областной Думе.

Тест – это 40 вопросов по истории нашей страны от древних времен до современности. Чтобы за 40 минут правильно ответить на них, нужно не только отлично знать школьную программу, но также обладать широким кругозором. Вот лишь несколько примеров с вариантами ответов.

Какой племенной союз восточных славян населял в VIII-IX веках территории современных Брянской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловский, Рязанской, Смоленской и Тульской областей: северяне, кривичи, вятичи, поляне?

Какой собор в 1555-1561 году возвели в Москве в честь присоединения Казани: Архангельский, Успенский, Покровский, Казанский?

Имя какой актрисы императорского Малого театра, первой получившей звание народной артистки Советской республики, носит один из современных российских театров: Комиссаржевской, Ермоловой, Книппер-Чеховой или Зуевой?

Как назвали большие перемены в экономической и политической структурах СССР, произошедшие во второй половине 80-х – начале 90-х годов: ускорение, перестройка, обновление демократизация?

Сегодня на эти и другие вопросы в нашей области отвечали самые разные люди: представители старшего поколения и совсем юные туляки, студенты вузов и техникумов, школьники, педагоги, инженеры, рабочие. Активное участие в акции всегда принимают депутаты областной Думы. Они побывали на многих площадках по всей территории региона.

Председатель областной Думы Сергей Харитонов писал тест вместе со студентами и преподавателями Ясногорского технологического техникума, а также главой администрации района Владимиром Мухиным. В общей сложности, на этой площадке свои знания проверяли более 10 человек. И взрослые, и дети справились с заданиями быстрее 40 минут.

– Каждый год участвую в этой акции и могу сказать, что он становится интереснее, появляются более разнообразные вопросы, связанные и с древней историей, и с историей средних веков, с темой защиты Отечества, его развития. Затронуты очень многие важные моменты истории, – поделился впечатлениями Сергей Харитонов.

По его мнению, наряду со школьными и вузовскими программами, эти мероприятия, которые проводит Молодежный парламент, расширяют возможности по изучению истории и для взрослых, и для подрастающего поколения.

– Такие акции позволяют протестировать не только знания, но и учебные программы. Это надо приветствовать и развивать, особенно в преддверии следующего года, когда будет отмечаться 75-летие Великой Победы, – подчеркнул Сергей Алексеевич.

В Щекинском политехническом колледже побывала сегодня председатель комитета по экономической политике и финансам Галина Алешина. Здесь тестировали прошли 120 юных жителей города.

– Я неоднократно участвовала в подобных тестах. Символично, что в этом году акция проходит в знаменательные для области дни, когда мы чествуем наших великих отцов, дедов и прадедов, которые защищали Тульский край, Москву, которые победили в Великой Отечественной войне. Мы должны гордиться своей малой Родиной и ее историей, знать историю своей большой страны, – обратилась к щекинцам Галина Алешина.

Зампред думского комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Илья Киндеев участвовал в акции в тульском Центре образования № 40.

– Знать историю своей страны важно для каждого гражданина. Да, тест сложный, в нем 40 вопросов и ответить на них нелегко. Но не надо списывать, нужно проверить свои знания, а если чего-то не знаешь сейчас, – найти информацию, почитать книги. Эта акция – отличный стимул для развития, – считает Илья Игоревич.

Больше читать и изучать историю России призвала юных узловчан и депутат областной Думы Екатерина Толстая. Она писала тест в узловском техникуме железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Юрий Цкипури и зампред комитета Сергей Гребенщиков посетили одну из крупнейших площадок акции – в тульском государственном педагогическом университете им. Л. Н. Толстого.

– Сегодня вы можете проверить свои знания и заполнить пробелы, если они есть, – сказал Юрий Цкипури, обращаясь к студентам. – Храните историю своей Родины, гордитесь Россией!

– Эта акция призвана не только проверить ваши знания, но и мотивировать на получение новых, – отметил в своем выступлении Сергей Гребенщиков. – Я всегда с радостью принимаю участие в подобных акциях. После прохождения теста всегда хочется вновь ознакомиться с историческими фактами.

В большой аудитории 5-го корпуса Тульского государственного университета вместе со 120 студентами на вопросы теста отвечал сегодня депутат облдумы Сергей Судницын.

– Акция поможет вам понять, насколько вы знакомы с историей своей страны. Надеюсь, она побудит вас более детально изучить какие-то исторические периоды и факты, – сказал депутат. – Ведь у страны нет будущего, если молодое поколение не будет знать ее прошлого. Это не просто история страны, но всех наших дедов и прадедов, и ее должен знать каждый.

Воспитанники Первомайской кадетской школы уже много лет ежегодно проходят тест на знание отечественной истории и всегда демонстрируют высокие результаты. Сегодня участие в акции здесь принял депутат областной Думы Илья Степанов. Он обратился к кадетам с приветственным словом и пожелал им успешно пройти испытание.

– Это серьезное и важное мероприятие. Полагаясь на исторические факты, принимаются важные политические решения, сохраняется память о подвигах предков, формируется мировоззрение. Чем лучше вы будете знать историю, чем лучше вы будете ее сохранять, не позволять фальсифицировать, менять, чем надежнее вы будете ее защищать, тем меньше ошибок совершите сами, тем наша Родина будет перспективнее, – сказал Илья Владимирович.

Напутственные слова студентам Алексинского химико-технологического техникума сказал председатель комитета по вопросам собственности и земельным отношениям Юрий Моисеев.

– Приятно видеть столько молодежи, желающей проверить свои знания, – сказал депутат. – Важность подобных мероприятий очевидна. Они сплачивают поколения и не дают забыть великую историю нашего народа.

Председатель комитета по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков написал тест в новомосковской гимназии №13.

– Я уже не первый раз принимаю участие в акции, и меня радует, что количество участников растет, – сказал Денис Владимирович. – Вопросы непростые и очень интересные, заставляют задуматься. Некоторые даже вызывают споры. В любом случае, этот тест пробуждает тягу к знаниям. Я желаю вам отличных результатов при написании теста, а если где-то ошибетесь, то всегда можно наверстать упущенное.

А вот промышленные предприятия Тулы впервые присоединились к акции. Сегодня площадки теста были организованы на Тульском оружейном заводе, в Конструкторском бюро приборостроения и Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия.

В ЦКИБе вместе с группой сотрудников на вопросы теста отвечала заместитель председателя комитета по экономической политике и финансам Виктория Ермакова.