Завтра в школу не поедем: житель Дубны оставил школьный автобус без аккумуляторов

23-летний неработающий злоумышленник был задержан и признался в содеянном.

Сотрудники полиции в Дубенском районе установили подозреваемого в краже. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, добычей злоумышленника стали аккумуляторы из сельского школьного автобуса.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вора – 23-летний неработающий местный житель был задержан и признался в краже.

По предварительным данным, мужчина планировал продать похищенные аккумуляторы. В отделении полиции «Дубенское» возбуждено и расследуется уголовное дело.