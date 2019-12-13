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Завтра в школу не поедем: житель Дубны оставил школьный автобус без аккумуляторов

Завтра в школу не поедем: житель Дубны оставил школьный автобус без аккумуляторов

23-летний неработающий злоумышленник был задержан и признался в содеянном.

Сотрудники полиции в Дубенском районе установили подозреваемого в краже. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, добычей злоумышленника стали аккумуляторы из сельского школьного автобуса.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и местонахождение вора – 23-летний неработающий местный житель был задержан и признался в краже.

По предварительным данным, мужчина планировал продать похищенные аккумуляторы. В отделении полиции «Дубенское» возбуждено и расследуется уголовное дело.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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