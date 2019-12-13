Определены 15 членов Общественной палаты Тульской области нового состава

В День Конституции состоялось очередное, 5-е заседание Тульской областной думы VII созыва. Одним их вопросов повестки дня было утверждение членов Общественной палаты Тульской области.

Напомним, что согласно законодательству Тульской области, Общественная палата состоит из 45 человек и формируется в три этапа: 15 членов – от облдумы, 15 человек представляет губернатор. А еще 15 формирует уже новый состав Общественной палаты, утвержденный депутатами и губернатором.

Как пояснил на заседании облдумы председатель комитета по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению Денис Бычков, в облдуму поступили заявления и пакеты документов из 31 общественной организации – именно НКО могут, согласно закону, выдвигать кандидатов в члены ОП ТО.

- Профильный комитет эти документы рассмотрел на соответствие требованиям закона. Девять пакетов документов не соответствовали требованиям по различным причинам, например, по сроку работы НКО в регионе (требуется не менее 3 лет – Прим. авт). До рейтингового голосования были допущены 21 кандидат. Это представители общественных организаций, деятелей искусства и культуры, представителей религиозных конфессий, работников сферы образования и здравоохранения, спорта и другие, - пояснил Денис Бычков. - Общественная палата хорошо себя зарекомендовала как дискуссионная и экспертная площадка тех или иных законопроектов. Поэтому формированию членов Общественной палаты мы уделяем особое внимание. В новом составе много достойных людей, проверенных делом и совместной работой, которых мы знаем и уважаем.

Голосование проходило персонально за каждого кандидата. В результате рейтингового отбора в новый состав Общественной палаты Тульской области прошли:

Ерухом Шальмиев (30 голосов), Геннадий Кочетков (29), Сергей Кузнецов (29), Виктор Мельников (29), Александр Симонов (28), Татьяна Алексеева (28), Владимир Могильников (28), Ярослав Муравский (28), Вадим Баранов (27), Денис Ворошнин (27), Алексей Комиссаров (27), Валерий Московский (27), Евгений Панфилов (26), Владимир Оленников (24), Вера Сошнева (23).

Не прошли Владимир Глазков, Дмитрий Гольтяков, Игорь Крюков, Иван Кутищев, Вера Острянина, Игорь Оськин,



