Погода в Туле 13 декабря: без осадков, до +3 градусов и гололедица

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер южной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -4 до +1, днём чуть теплее – от -2 до +3. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.