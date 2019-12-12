Напротив церкви на ул. Мосина влетела в дерево легковушка

Фото предоставлены очевидцем происшествия

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, напротив Владимирской церкви, которая находится на ул. Мосина в Туле произошло ДТП. Судя по положению авто можно предположить, что водитель легковушки не вписался в поворот и влетел в растущее на обочине дерево.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.



Напомним, ранее мы сообщали, что на пересечении ул. Каминского и ул. Тургеневской врезался в дерево Nissan Almera. Пострадали четыре человека.