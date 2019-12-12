В центре Тулы несколько улиц остались без света

Фото: «Тула. Жесть»

В центре Тулы, на улицах Ленина, Каминского и Демонстрации частично отключена электроэнергия – об этом сообщает паблик «Тула. Жесть». Без света остались несколько девятиэтажек, две школы и детский сад.

По предварительным данным, причиной отключения стала авария на подстанции, ремонтные работы уже ведутся. Планируется, что подача энергии будет возобновлена к 19.00.