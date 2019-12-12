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В центре Тулы несколько улиц остались без света
Фото: «Тула. Жесть»

В центре Тулы несколько улиц остались без света

Электроэнергия отключена в жилых домах, школах и детском саду.

В центре Тулы, на улицах Ленина, Каминского и Демонстрации частично отключена электроэнергия – об этом сообщает паблик «Тула. Жесть». Без света остались несколько девятиэтажек, две школы и детский сад.

По предварительным данным, причиной отключения стала авария на подстанции, ремонтные работы уже ведутся. Планируется, что подача энергии будет возобновлена к 19.00.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:16 +1
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