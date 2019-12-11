Прокурор Привокзального района Тулы ответит на вопросы читателей «Слободы»

Во время прямой линии можно будет задать любые вопросы, например, что делать, если работодатель не выплачивает заработную плату, или как быть, если управляющая компания не работает.

Звонки будут приниматься с 17.00 до 18.00 по телефону 71-71-90. На вопросы туляков ответит прокурор Привокзального района Тулы Сергей Николаевич Нехорошев.