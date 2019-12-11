В Туле жители устроили свалку на 16 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Именно такую сумму пришлось потратить городу, чтобы вывезти весь мусор.

11 декабря в Туле с улицы Железнодорожной вывезли несанкционированную свалку. На это из регионального бюджета выделили 16 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, был проведен аукцион, определена подрядная организация — ООО «Торговый Дом «Эталон бетон», которая выполнила работы в течение месяца. Перед этим, для определения площади складирования мусора и его объемов, специалисты провели геодезическое исследование.

В итоге с несанкционированной свалки вывезли 30 тысяч кубометров мусора.

Площадь убранной территории составила около 63 тысяч квадратных метров. Сейчас на месте свалки — чистое поле.

Кстати, мусор на указанном участке копился несколько лет. Отходы, в том числе строительные, на поле сбрасывали неизвестные лица.

– На въезде к данному участку в настоящий момент установлена видеокамера. Доступ к ней общий. Любое юридическое или физическое лицо может при необходимости просмотреть запись. Также прорабатывается вопрос о возможности установки здесь шлагбаума, — отметила начальник управления по благоустройству администрации города Татьяна Матвеева.