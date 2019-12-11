Какие улицы Тулы останутся без электричества 12 декабря
Плановые работы пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Макаренко, 19, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3,
- ул. Баженова, 8,
- ул. Кирова, 190,
- Новомосковское шоссе, 56, 58, 54, 34, 50, 60, 50-б, 64, 32, 66,
- ул. Металлистов,
- ул. Благовещенская, 8-а,
- Черняховский пер., 2-а,
- ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
- ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
- пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
- ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.),
- ул. Грибоедова, 31-62,
- ул. Боборыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14,
- ул. Красина, 55,
- ул. Нормандии Неман, 2-19,
- ул. Пионерская, 52-70 (чётн.), 37-61 (нечётн.), 70-а,
- ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
- п. Скуратово: п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
- ул. Киреевская, 1-29,
- ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
- п. Матвеевские дачи, 34, 39, 38, 46, 48-а, 49, 50, 51, 52, 44, 48.
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