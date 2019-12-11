В Венёве прошла масштабная военно-историческая реконструкция: фоторепортаж

Фото Натальи Корнеевой

Мероприятие было приурочено ко Дню освобождения Венёвского района от немецко-фашистских захватчиков.

В Венёве прошла военно-историческая реконструкция «Венёв в огне». Участники показали эпизоды военных действий героической защиты города и освобождения Венева от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии участвовали реконструкторы из Тульской, Московской, Рязанской и Орловской областей – более 100 представителей 25 исторических клубов России привезли в Венёв образцы боевой техники – советскую 45-мм противотанковую пушку, немецкий грузовик Krupp с пулеметом MG-34, германскую 50-мм противотанковую пушку Pak.38, а также миномёты и пулемёты.

Реконструкция была насыщена боевыми эпизодами – организаторы показали работу саперов, стрелковых подразделений Красной армии, артиллерийского расчета, пулеметных позиций, милиции и народного ополчения. Реконструкторы воссоздали подвиг политрука, подорвавшего себя в окружении немецких солдат. За масштабным сражением наблюдали более 1500 зрителей.