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В Венёве прошла масштабная военно-историческая реконструкция: фоторепортаж
Фото Натальи Корнеевой

В Венёве прошла масштабная военно-историческая реконструкция: фоторепортаж

Мероприятие было приурочено ко Дню освобождения Венёвского района от немецко-фашистских захватчиков.

В Венёве прошла военно-историческая реконструкция «Венёв в огне». Участники показали эпизоды военных действий героической защиты города и освобождения Венева от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии участвовали реконструкторы из Тульской, Московской, Рязанской и Орловской областей – более 100 представителей 25 исторических клубов России привезли в Венёв образцы боевой техники – советскую 45-мм противотанковую пушку, немецкий грузовик Krupp с пулеметом MG-34, германскую 50-мм противотанковую пушку Pak.38, а также миномёты и пулемёты.

Реконструкция была насыщена боевыми эпизодами – организаторы показали работу саперов, стрелковых подразделений Красной армии, артиллерийского расчета, пулеметных позиций, милиции и народного ополчения. Реконструкторы воссоздали подвиг политрука, подорвавшего себя в окружении немецких солдат. За масштабным сражением наблюдали более 1500 зрителей.

 

Галерея
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 1
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 2
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 3
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 4
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 5
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 6
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 7
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 8
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 9
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 10
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 11
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 12
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 13
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 14
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 15
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 16
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 17
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 18
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 19
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 20
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 21
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 22
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 23
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 24
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 25
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 26
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 27
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 28
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 29
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 30
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 31
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 32
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 33
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 34
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 35
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 36
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 37
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 38
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 39
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 40
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 41
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 42
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 43
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 44
Военно-историческая реконструкция "Венёв в огне", Фото: 45
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +7
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