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За неделю более 5500 туляков заразились гриппом и ОРВИ

За неделю более 5500 туляков заразились гриппом и ОРВИ

Этот показатель ниже эпидпорога на 35%. Ситуация находится на контроле в Управлении Роспотребнадзора.

В Тульской области продолжается прививочная компания против гриппа – прививку получили 46% жителей региона. По данным областного Управления Роспотребнадзора, ситуация по гриппу и ОРВИ обычная, характерная для данного периода времени.

За первую неделю декабря в области зарегистрировано 5509 случаев гриппа и ОРВИ – эта цифра ниже эпидпорога на 35% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 3%. За неделю из-за снижения посещаемости частично приостановлен образовательный процесс в 15 классах 12 школ и 5 группах 5 детских садов.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Консультацию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно получить в отделе эпиднадзора по телефонам: 37-33-25, 37-30-77, 37-48-32.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:26 +2
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