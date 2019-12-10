В Тульской области уголовник обокрал свою сожительницу

Фото: penzavzglyad.ru

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району обратилась жительница поселка Краснолесский. Женщина рассказала, что у нее из дома пропали деньги и золотые украшения. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что сумма причинённого ущерба составила 35 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали неработающего, ранее судимого 30-летнего сожителя заявительницы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».