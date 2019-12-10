11 декабря в Тульской области сработают сирены

11 декабря с 10.00 в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отметили, что мероприятия носят учебный характер.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.