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11 декабря в Тульской области сработают сирены

11 декабря в Тульской области сработают сирены

Сотрудники регионального МЧС проведут плановую проверку систем экстренного оповещения.

11 декабря с 10.00 в Тульской области пройдет плановая комплексная техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

Звуковые сигналы будут доводиться при помощи наружных электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области отметили, что мероприятия носят учебный характер.

О работоспособности всех систем оповещения и качестве звучания передаваемой информации сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:42 +2
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