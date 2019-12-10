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В Туле на ул. Л. Толстого Renault Kaptur сбил пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Л. Толстого Renault Kaptur сбил пешехода

По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

9 декабря в 7.20 в Туле на улице Л. Толстого 63-летний водитель автомобиля Renault Kaptur сбил пешехода. По предварительной информации, 25-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, пострадавшая с различными травмами обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:13 +6
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