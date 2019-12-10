В Туле на ул. Л. Толстого Renault Kaptur сбил пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

9 декабря в 7.20 в Туле на улице Л. Толстого 63-летний водитель автомобиля Renault Kaptur сбил пешехода. По предварительной информации, 25-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, пострадавшая с различными травмами обратилась в больницу и после оказания медицинской помощи была отпущена домой.