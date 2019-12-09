В Тульском экзотариуме выйдут из карантина байбаки и сипухи

Фото и видео Тульского экзотариума.

В экспозиции их можно будет увидеть с 10 декабря.

В Тульском экзотариуме из карантина выходят пара байбаков и совы-сипухи. Их посетители смогут увидеть в старом здании (ул. Октябрьская, 26) с 10 декабря.

В экзотариуме уточняют, что сипухи сейчас находятся в процессе построения пары, поэтому из своего убежища они практически не показываются.

Напомним также, что 4 декабря в новом здании экзотариума вышли из карантина два броненосца (самец и самка), пака (самка), техасский белобокий полоз, два маисовых полоза (бесчешуйчатый и покрытый чешуей), клопы-хищнецЫ, мангровая змея.