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Почему в Новомосковске закрылась городская баня?
Фото: google.maps

Почему в Новомосковске закрылась городская баня?

С таким вопросом в редакцию Myslo обратились жители города.

В Новомосковске уже около четырех месяцев городская баня на улице Октябрьской закрыта на ремонт. По словам горожан, обычно ремонтные работы в помещении проводятся каждое лето и занимают около 2-3 недель. Но в этот раз всё затянулось.

За комментарием Myslo обратился в администрацию МО г. Новомосковск.

– Да, баня закрылась на ремонт, но в данный момент работы там не осуществляются: необходимы проектные решения, восстановление технической документации по газовому оборудованию, — пояснил заместитель главы администрации Федор Сизов. — Определяются источники финансирования.

По словам Фёдора Сергеевича, ремонтные работы связаны с газовым оборудованием бани.

– Поскольку это источник повышенной опасности, нужно составить обновленную проектную документацию. Предыдущее руководство бани не занималось этим вопросом, вопрос о том, что документация на него отсутствует, перед администрацией города не ставился, — отметил Федор Сергеевич.

На вопрос, откроется ли баня вообще, замглавы ответил так:

– Для начала нужно определить план мероприятий, источники финансирования, соответственно после этого будет приниматься решение, насколько всё это вообще целесообразно. На данный момент нет понимания даже объема средств, которые туда нужно вложить для нормального функционирования бани.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:00 +1
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банябаня на ремонтегородская баня

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