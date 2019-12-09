Тульская Госавтоинспекция проводит конкурс сценариев социальной рекламы

Лучшие сюжеты будут экранизированы, а их авторы получат призы и примут участие в съёмках.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области объявляют ежегодный конкурс на лучший сценарий социального ролика по безопасности дорожного движения и профилактике ДТП.

Принять участие может любой желающий. Сюжет должен отражать актуальные проблемы в сфере безопасности дорожного движения, призывать зрителей быть осторожнее и внимательнее на дорогах.

Представляемые на конкурс материалы будут проверяться на плагиат, копирование уже существующих работ не допускается. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря.

Сценарии можно прислать в виде Word-документа на адрес: propaganda71@yandex.ru с пометкой: «На конкурс социальной рекламы», либо в личные сообщения группы тульской Госавтоинспекции «ВКонтакте».

В заявке обязательно должно присутствовать имя автора и его контактные данные. В противном случае работа будет дисквалифицирована. Авторы лучших работ будут поощрены памятными подарками от Госавтоинспекции Тульской области и регионального минтранса. Лучшие сценарии будут экранизированы, а их авторы примут участие в съёмках. Телефоны для справок: 32-31-93, 32-23-61.