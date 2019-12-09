В тульском Управлении ФСИН России прошли противопожарные учения

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

По легенде, возгорание произошло в одном из служебных помещений.

Во время совместных учений с пожарными подразделениями ГУ МЧС России по Тульской области была организована эвакуация личного состава аппарата УФСИН из административного здания.

По легенде пожарно-тактических учений произошло возгорание в одном из кабинетов. На пульт пожарной охраны поступил сигнал об условном пожаре, была включена система оповещения личного состава, началась эвакуация.

К зданию УФСИН подъехала пожарная машина, специалисты газодымозащитной службы проверили, не остались ли в опасной зоне люди, а затем оперативно ликвидировали условный пожар.