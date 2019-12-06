В Туле прошли мероприятия в честь 78-й годовщины обороны города

В поселке Менделеевский состоялась торжественная церемония возложения цветов и гирлянды в рамках празднования 78-й годовщины обороны Тулы.

Мероприятие посетили ветераны Великой Отечественной войны Николай Иванович Кульпов и Василий Маркович Мирошниченко, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главный федеральный инспектор в Тульской области Анатолий Симонов, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, глава города Тулы Ольга Анатольевна Слюсарева, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев, депутаты Тульской областной Думы, руководители учреждений и ведомств.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Затем по площади прошла маршем знаменная группа 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

Программа торжественных мероприятий завершилась в Городском концертном зале. Здесь состоялось собрание, посвященное 78-й годовщине обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие ветераны, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, глава города Тулы Ольга Слюсарева, глава администрации Дмитрий Миляев, областные и городские депутаты, другие почетные гости.

Обращаясь к собравшимся, Алексей Дюмин напомнил о событиях военных лет и значении Тулы в масштабном контрнаступлении советских войск под Москвой. Он отметил, что все бойцы и командиры сражались, не щадя своей жизни.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

– Сегодня мы склоняем головы перед великим подвигом земляков — воинов и тружеников тыла. Они до конца защищали малую родину и свою страну. Их мужество и самоотверженность будут служить примером беззаветной любви к Отечеству для многих поколений. И этот великий подвиг мы не забудем никогда

Региональных наград удостоены участники войны, активисты совета ветеранов, историки и поисковики.

От имени депутатского корпуса слова благодарности героическим защитникам Тулы и труженикам тыла адресовала мэр Ольга Слюсарева:

– Я желаю вам крепости духа, благополучия и оптимизма! Мира, добра, светлых надежд и внимания близких! Уверена, 9 Мая мы с вами в не менее торжественной обстановке отметим юбилей Великой Победы!

Градоначальник отметила, что в героической истории нашей страны особые страницы отведены беспримерному подвигу туляков в годы Великой Отечественной войны.

– В морозные декабрьские дни 78 лет назад туляки все как один встали на защиту города. Полтора месяца они героически сдерживали натиск фашистов. В то время, когда европейские города сдавались за считаные дни, Тула стала для врага несокрушимым щитом. Мы гордимся тем, что по нашим улицам никогда не ступала нога завоевателя, — сказала Ольга Слюсарева. — На примерах настоящих героев мы вырастили честную и мужественную молодежь. Каждый год в ряды «Бессмертного полка» с портретами своих героев в Туле встает каждый третий житель, не давая прерваться цепочке памяти.