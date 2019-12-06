Археологи нашли в Тульской области металлургическое производство начала нашей эры
Они обнаружили железные наконечники стрел, предметов быта, элементы украшений, а также глиняные горны для выплавки металла.
Археологи государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили на территориях древних поселений в Тульской области места производства металла и его обработки, относящиеся
Это свидетельствует о том, что традиции металлургии зародились за несколько столетий до ее появления в регионе в промышленных масштабах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ученого секретаря музея-заповедника Алексея Воронцова.
Алексей Воронцов, ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле»:
Алексей Воронцов
– Исследуя памятники археологии, мы целенаправленно не искали какие-то памятники металлургии, но при обследовании территории Тульских засек они начали попадаться. Мы заинтересовались, и теперь мы можем выстроить цепочку поселений ремесленников-металлургов, начиная
Археологические экспедиции проводились в течение 2019 года на местах древних поселений: в городищах Страхово, Кетри, у деревни Малая Стрекаловка. Там были обнаружены железные наконечники стрел, предметов быта, элементы украшений, глиняные горны для выплавки металла.
Зарождению металлургии, по словам Воронцова, способствовало наличие на небольшой глубине залежей железняка — бурой руды, а также леса, из которого делали уголь для плавки металла.
Археологи музея-заповедника разработали трехлетнюю программу по изучению мест древнего металлургического производства.