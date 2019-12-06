Археологи нашли в Тульской области металлургическое производство начала нашей эры

Они обнаружили железные наконечники стрел, предметов быта, элементы украшений, а также глиняные горны для выплавки металла.

Археологи государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили на территориях древних поселений в Тульской области места производства металла и его обработки, относящиеся к I-III вв нашей эры.

Это свидетельствует о том, что традиции металлургии зародились за несколько столетий до ее появления в регионе в промышленных масштабах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ученого секретаря музея-заповедника Алексея Воронцова.

Алексей Воронцов, ученый секретарь музея-заповедника «Куликово поле»:

Алексей Воронцов – Исследуя памятники археологии, мы целенаправленно не искали какие-то памятники металлургии, но при обследовании территории Тульских засек они начали попадаться. Мы заинтересовались, и теперь мы можем выстроить цепочку поселений ремесленников-металлургов, начиная от I-III вв. еков нашей эры и вплоть до XIV-XV вв. еков — предгородского времени, когда возникла Тульская оружейная слобода и металлургия стала одним из важных занятий жителей, позже появились металлургические заводы. В Туле и сейчас работают два современных металлургических комбината, – приводит ТАСС слова Воронцова.

Археологические экспедиции проводились в течение 2019 года на местах древних поселений: в городищах Страхово, Кетри, у деревни Малая Стрекаловка. Там были обнаружены железные наконечники стрел, предметов быта, элементы украшений, глиняные горны для выплавки металла.

Зарождению металлургии, по словам Воронцова, способствовало наличие на небольшой глубине залежей железняка — бурой руды, а также леса, из которого делали уголь для плавки металла.

Археологи музея-заповедника разработали трехлетнюю программу по изучению мест древнего металлургического производства.